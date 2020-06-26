مقتل 5 داعشيين فى عملية أمنية بالعراق

نفذت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، عمليات أمنية في المنطقة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وقتلت خلالها 5 إرهابيين ودمرت أوكارا لتنظيم (داعش) الإرهابي.وقال مسؤول إعلام الحشد الشعبي صادق الحسيني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، إن قوات الحشد الشعبي بمشاركة القوات الأمنية العراقية نفذت عمليات تمشيط للقرى الممتدة في محيط سد العظيم شمالي ديالى، وصولا إلى قرية مبارك الفرحان القريبة من الحدود الإدارية لصلاح الدين.وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر داعش، فضلا عن تدمير 5 أوكار كانت منطلقا للهجمات الارهابية التي استهدفت القطاعات الأمنية في الآونة الأخيرة.