حزب الله يحاول استهداف مطار بغداد

أكدت مصادر عراقية، منذ قليل اليوم الجمعة، كتائب حزب الله حاولت استهداف مطار بغداد لإرضاء إيران ولحماية الفساد للسيطرة على حركة الشحن في المطار.وأضافت المصادر العراقية، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، أنه تم ضبط مصنع صواريخ برئاسة خبير أجنبي لدى كتائب حزب الله.وأكدت المصادر أن كتائب حزب الله العراقية تتوعد باستهداف رئيس الوزراء العراقي بعد القبض على قيادين فيها.