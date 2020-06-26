39 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، وذلك فيما يستمر انتشار (كوفيد-19) في سول وضواحيها ومدينة دايجون وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي.وذكرت السلطات الصحية، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 12 ألفا و602 حالة حتى منتصف ليل أمس الخميس، فيما ظلت حصيلة الوفيات مستقرة عند 282 حالة.ومن بين الـ39 حالة الجديدة، ظهرت 27 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة وافدة من الخارج، وجاءت 19 حالة من أصل 27 حالة لانتقال العدوى في سول وضواحيها؛ حيث اكتشفت 16 حالة في سول، وحالتان في إقليم كيونج كي، وحالة واحدة في إنتشون، وظهرت 4 حالات في دايجون، و3 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وحالة في إقليم كانج وون.وتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بين 30 و60 حالة في المتوسط خلال الشهر الجارى، بعد أن ارتفع العدد إلى 67 حالة في يوم 20 يونيو، وتعزي زيادة حالات الإصابة الجديدة إلى استمرار ارتفاع الإصابات الخاصة بحالات العدوى الجماعية القائمة، وحدوث عدوى جماعية جديدة متوسطة وصغيرة الحجم.كما ارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة المرتبطة بـ4 شركات لبيع المنتجات من الباب إلى الباب في مدينة دايجون بمقدار 13 حالة عن اليوم السابق له إلى 71 حالة حتى ظهر أمس، وتم تأكيد إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كنيسة وانج سونج في منطقة كوانج آك بسول، ولكن هناك احتمال كبير لارتفاع حالات الإصابة المرتبطة بهذه الكنيسة نظرا لضخامة عدد أتباعها.