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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز القاهرة الجديدة يطرح تنفيذ أعمال النظافة بمناقصة عامة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:32 ص
المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم
علا العلاف
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح وتنفيذ عدد 3 مناقصات بين الشركات المتخصصة في أعمال النظافة، حيث تشمل المناقصة الأولى على أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي لقمامة والطرق الرئيسية والداخلية والمحيطة بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام مبني النائب العام والطرق المؤدية إليه والشوارع المحيطة والداخلية بمنطقة الأيقونة وطريق يوسف السباعي من أمام بوابة 20 لمدينة الرحاب حتى نهاية تقاطعه مع الطريق الفاصل بين الرحاب والشركات السعودية بمدخل التجمع الأول من طريق السويس حتى محور السادات.

وأوضح "غنيم" فى تصرحات لـ"الدستور"، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال النظافة العامة لطرق الرئيسية والداخلية بمنطقة الامتداد من الطريق الدائري الأوسطي حتي ميدان النساجون الشرقيون "محور بن زايد"، مرورًا بشارع النوادي حتي تقاطعه على محور السلام الـ90 الشمالي وطريق السلام حتي طريق السويس والطريق الرابط بين محور بن زايد حتى تقاطعه على محور السلام مرورا ببيت الوطن.

وأشار "رئيس جهاز القاهرة الجديدة" إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة لطرق الرئيسية والداخلية بمنطقة الامتداد من صينية النساجون الشرقيون مرورًا بشارع النوادي حتى تقاطع محور الحرية بالـ90 الجنوبي وطريق الجرية حتي تفاطعه مع الدائري الأوسطي والطريق الرابط بين محور الحرية ومحور بن زايد وطريق 24 وطريق rr والطريق الرابط بين طريق 24 والدائري الأوسطس والتمر حنة.

وأضاف "غنيم" أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما لعرض الفني والآخر لعرض المالى لكل مناقصة على حدة.

وأردف "غنيم" أن يرفق بالمظروف الفني تامين ابتدائي بقيمة 300 ألف جنيه لمناقصة الأولى، والمناقصة الثانية يرفق 280 ألف جنيه، وفيما يخص قيمة تأمين المناقصة الثالثة يرفق 290 ألف جنيه، ويزاد نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة رسو كتامين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وقال "رئيس جهاز القاهرة الجديدة"، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى والثانية والثالثة خلال أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق يوم 19، 20،21 يوليو المقبل، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز لـ3 مناقصات خلال يوم الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 9، 10، 11 أغسطس المقبل.

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