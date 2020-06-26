النفط يربح بفضل نمو الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل مكاسب حققتها بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية ومؤشرات على انتعاش في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 39.29 دولار للبرميل لكنها تتجه صوب تسجيل انخفاض طفيف هذا الأسبوع.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 41.69 دولار للبرميل وتتجه أيضا صوب تسجيل انخفاض محدود في الأسبوع.وقال أفتار ساندو مدير أول معني بالسلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن أسواق السلع الأولية بصفة عامة تتبني رؤية إيجابية للتعافي العالمي اليوم الجمعة على الرغم من القلق إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا."التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم يقدم الدعم للأسعار على الرغم من الزيادة في إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي ظل مؤشرات على أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينمو".