حسين الجسمى يطرح أغنية «الحسّاس»

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "الحسّاس"، والتي جدد فيها تعاونه بها مع الشاعر أحمد الصانع، وهي من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.وتضمنت الأغنية كلمات مؤثرة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن، حيث يقول فيها: "يا قلبي الحسّاس.. لو تنجرح لا باس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. إرتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".وعرضت أغنية "الحسّاس" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على يوتيوب بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعُرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.ويعتبر حسين الحسني أحد المطربين للكبار في الخليج وفي العالم العربي وله شعبية كبيرة.