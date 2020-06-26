إصابة الموسيقار حسن إش إش بكورونا (فيديو)

أعلنت الفنانة منى إش إش ابنة الموسيقار حسن إش إش إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت منى إش إش مقطع فيديو لوالدها وهو يتلو القرآن وعلقت قائلة: "كورونا راحت لبابا لحد بيته زي ما جاتلي لحد بيتي، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا".وتابعت: "يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفيني واشفي كل مريض يتألم آمين يا رب العالمين من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء الفيديو ده في رمضان 2020".يذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري ما زالت حتى الآن تعاني من كورونا ولم تتماثل للشفاء.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.