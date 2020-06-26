الكنيسة تحيى تذكار إقامة أول قداس بالكاتدرائية المرقسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة المقامة بدير الأنبا رويس بالعباسية.وكان قد أقيم في ذلك اليوم قداس رأسه البابا كيرلس السادس البطريرك 116 الراحل، واشترك معه البطريرك مارإغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية، وكثيرون من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال الدين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد غفير من الشعب نحو ستة آلاف نسمة.وكان الصندوق الذي يحوي رفات مارمرقس الرسول موضوعًا على مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية، وما إن انتهى القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات في موكب كبير واتجه إلى مزار القديس مرقس المُعد له تحت المذبح الرئيس، وأودع الصندوق في المزار وأنشدت فرق التراتيل ألحانًا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمارمرقس الرسول، فكان يومًا بهيجًا من أسعد أيام كنيسة الإسكندرية.