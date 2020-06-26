الصين تؤكد دعمها عملية سلام شاملة فى أفغانستان

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، أن بكين تدعم عملية سلام شاملة في أفغانستان، مشيرا إلى استعداد بلاده لتوفير منصة للمحادثات بين الأفغان.وقال جيون- ي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- "إن الحكومة الأفغانية وطالبان مهدتا السبيل لبدء المفاوضات بين الأفغان عبر تبادل إطلاق سراح السجناء، معربا عن تقدير الصين لهذه الخطوة، ودعوتها جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات بين الأفغان فيما يتعلق بالهيكل السياسي المستقبلي للبلاد".وأضاف أن الصين تحافظ على اتصالات وثيقة مع شركاء آخرين، خاصة دول المنطقة، لتعزيز عملية الحوار بين الأفغان، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمحادثات الأفغانية، وستواصل العمل مع الآخرين من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك منظمة شنجهاي للتعاون والحوار بين الصين وأفغانستان وباكستان.