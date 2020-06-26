الصين تتعهد بتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

قال محافظ البنك المركزي الصيني "يي قانغ" إن بلاده ستواصل تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لترسيخ الأساس القانوني للتعاون الدولي في المجال.وأضاف قانغ- في تصريح اليوم- أن الصين تعمل على تحسين آلية التنسيق الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، وسوف تدرج المهام ذات الصلة في جدول أعمال لجنة الاستقرار والتنمية المالية التابعة لمجلس الدولة (مجلس الوزراء).وتابع أن الصين بدأت عملية تعديل قانونها الخاص بمكافحة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن رقابة الصين على عمليات مكافحة غسيل الأموال تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث شملت أعمالها جميع القطاعات المالية بما في ذلك البنوك والأوراق المالية والتأمين ومؤسسات الدفع غير المصرفية ومؤسسات المقاصة للبطاقات المصرفية.