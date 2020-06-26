إطلاق العظة الأسبوعية للأنبا أغاثون بالبث المباشر اليوم

يعقد الأنبا أغاثون الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة 26 يونيو، اللقاء الروحي الأسبوعي لشعب الإيبارشية ويتم إذاعته بالبث المباشر، بمشاركة عدد قليل من الكهنة بمطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.ومن المقرر أن يلقي الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، في لقائه اليوم، كلمة روحية بحضور عدد محدود من الكهنة.ويحرص الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، على إطلاق عدة لقاءات روحية خلال الأسبوع، يلقي خلالهم عظات روحية للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".