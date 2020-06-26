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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول: كورونا قد يصيب 20 مليون أمريكى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:50 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أعلن مسئول أمريكي في المجال الصحي تنبؤات عن وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 20 مليون شخص.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الفدرالية الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله: "وفقا لتقديراتنا الدقيقة هناك حاليا 10 حالات أخرى لكل حالة مسجلة"، لافتًا إلى أن هذا التقييم يعتمد على اختبارات الدم للأجسام المضادة، وذلك لأنه يوجد 10 أجسام مضادة لكل حالة إصابة مؤكدة بالعدوى.

وذكر المسئول الأمريكي أن ما بين 92-95% من سكان الولايات المتحدة ما زالوا عرضة للإصابة بالفيروس.

وأكدت مراكز الوقاية الأمريكية في ذات الوقت، أن النساء الحوامل يواجهن مخاطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة.

ولم يوافق ريدفيلد على أن موجة وبائية ثانية تلاحظ في البلاد، قائلا بهذا الشأن: "نحن لا نتحدث عن موجة ثانية الآن، ما زلنا في الموجة الأولى، الموجة الأولى تتخذ أشكالا مختلفة".

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