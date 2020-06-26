رئيس وزراء أستراليا: سنلتزم بخطط تخفيف الحظر

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن أستراليا ستلتزم بخطط زيادة تخفيف القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة في ولاية فيكتوريا.وقال موريسون خلال إفادة صحفية في العاصمة كانبيرا؛ "ستكون هناك موجات تفش وما يهم هو أن نواصل بناء قدراتنا للتعامل مع هذه الموجات".ودفعت أستراليا بسيارات إسعاف ومراكز فحص متنقلة في الولاية بعد تجدد تفشي المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.