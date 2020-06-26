ميليشيات عراقية موالية لإيران تهدد الكاظمى بالقتل

هددت ميليشيات عراقية موالية لإيران رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي بالقتل، صباح اليوم الجمعة، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وتأتي هذة التهديدات بعد إعتقال القوات الأمنية العراقية لعناصر من ميليشيا عراقية موالية لإيران وإحالة 13 معتقلًا للتحقيق على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر، بحسب ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس.وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان إن أشخاص تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق كانوا يستهدفون رئيس الوزراء.وأشاروا إلى أن، هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن مرارًا باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق.