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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفتيش منزل نائب أسترالى متهم بالعمالة للصين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:43 ص
السلطات الأسترالية
السلطات الأسترالية
وكالات
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أعلنت السلطات الأسترالية أن عناصر من الاستخبارات والشرطة قاموا الجمعة بتفتيش منزل ومكتب نائب محلي للمعارضة العمالية في إطار تحقيق يتعلق بشبهات بتدخل صيني في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" شوكت مسلماني عضو في المجلس التشريعي لولاية نيو ويلز الجنوبية وعاصمتها سيدني، وهو معروف منذ فترة طويلة بأنه مؤيد للصين في موقف أثار في أغلب الأحيان الاستغراب داخل الحزب العمالي.

وقد أشاد خصوصا بقيادة الرئيس الصيني شي جينبينج "الثابتة" خلال أزمة كوفيد-19، وقارن بينها وبين سياسة الحكومة المحافظة في أستراليا.

وذكرت وسائل إعلام أنه قام بتوظيف مساعد درس في الأكاديمية الصينية للحوكمة في بكين، التي تقوم بتأهيل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني المدعوين للعمل في الوظائف الحكومية.

وأكدت "المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية" (ايه اس آي او) الوكالة الأسترالية لمكافحة التجسس، لوكالة فرانس برس أن عمليات دهم "تجري في سيدني في إطار التحقيق الجاري"، لكنها رفضت ذكر أي تفاصيل إضافية.

وصرحت رئيسة حزب العمال في نيو ويلز الجنوبية جودي ماكاي للصحفيين أنها أبلغت بعمليتي الدهم لمكتب ومنزل مسلماني، موضحة أنها بدأت إجراءات تعليق عضويته في الحزب، وقالت "إنه أمر مثير للقلق"، معتبرة أنه "من المهم أن يكرس كل عضو في البرلمان نفسه لسكان ولايته".

وتؤكد هذه الخطوة مجددا رغبة أستراليا في التصدي للاتهامات بتدخلات صينية التي ساهمت في تدهور العلاقات بين البلدين.

وكانت أستراليا أعلنت في ديسمبر إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التدخلات الأجنبية مع تزايد الاتهامات بوجود عمليات تجسس تقوم بها الصين في الجزيرة القارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتهامات أطلقها الصيني وانج ليتشيانج (26 عاما) الذي قال إنه جاسوس سابق فر إلى استراليا.

وقدمت المجموعة الإعلامية الأسترالية "ناين" الشاب على أنه منشق كشف لوكالة مكافحة التجسس كيف تقوم بكين بعمليات الاختراق والتدخل في هونج كونج وتايوان واستراليا.

وقبيل ذلك، اتهم الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس الاسترالي دانكان لويس الذي استقال في سبتمبر، بكين بالسعي إلى "السيطرة" على الأوساط السياسية عبر "التجسس والتدخل".

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