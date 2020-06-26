انتشار ميليشيا الحشد فى بغداد بعد اعتقال عدد من عناصرها

انتشرت ميليشيا الحشد في بغداد، صباح اليوم الجمعة، بعد اعتقال عدد من عناصرها، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وأعلنت ميليشيا حزب الله العراقي الموالية لإيران مسؤليتها عن محاصرة واقتحام المنطقة الخضراء.أقدمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على اعتقال 13 عنصرًا من فصائل موالٍية لإيران، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر، بحسب ما أكد مسؤولون لوكالة "فرانس برس".وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق.وأشاروا إلى أن، هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن مرارًا باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق.