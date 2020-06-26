رئيسة وزراء الدنمارك تعتزم تغيير خطط زواجها

قالت ميت فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، الخميس، إنها تعيد التفكير في خطط زواجها من شريكها "بو تينجبيرج" بسبب قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة القادمة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت فريدريكسن قائلة: "أتطلع للزواج من هذا الرجل الرائع، لكن لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه السهولة".وتنعقد القمة الخاصة في منتصف يوليو ليتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إيجاد حل توافقي في مفاوضات بشأن برنامج بقيمة 750 مليار يورو (842 مليار دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.وتمت الدعوة للقمة الخاصة يومي 17 و18 يوليو، ويجب أن تتوجه فريدريكسن إلى بروكسل يوم السبت، وهو الموعد المقرر لزواجها من تينجبيرج، لذلك يتعين عليهما تغيير خطط الزواج مجدداوكان الزوجان قد أجلا بالفعل حفل زفافهما الصيف الماضي بسبب الانتخابات البرلمانية الدنماركية التي أسفرت عن فوز فريدريكسن برئاسة الوزراء.