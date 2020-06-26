رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على قطاع التعدين الإيرانى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لائحتها السوداء عددًا من الشركات العاملة في قطاع التعدين الإيراني، بينها فرع تابع لأكبر مُنتِج للصلب في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكيّة، في بيان، إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لها والذي يُدير العقوبات، أدرج على اللائحة السوداء "أربع شركات في قطاع الصلب والألمنيوم والحديد، بما في ذلك فرعٌ لشركة مباركة ستيل، المنتِج الرئيسي للصلب في إيران".

كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكيّة إلى لائحتها السوداء أربعة فروع لوكلاء بيع، واحدٌ في ألمانيا هو شركة تارا ستيل تريدينج المحدودة، وثلاثة في الإمارات العربيّة المتّحدة هي باسيفيك ستيل، وبيتر فيوتْشِر جنرال تريدينغ، وتوكا ميتال تريدينغ، وهي شركات تقول الولايات المتحدة إن من يتحكم بها هو مباركة ستيل المدرجة على اللائحة السوداء منذ العام 2018 لصلتها بالحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنّ "النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات التعدين وقدرتها على البيع في الخارج من أجل تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار حول العالم".

ويشمل الإجراء الأمريكي الذي أُعلِن أيضًا ثلاث شركات تعدين أخرى تُمثّل مجتمعةً مليارات الدولارات لناحية أرقام المبيعات والصادرات كلّ عام. ويتعلّق الأمر بشركة ساوث ألمينيوم كومباني، ومجمع سيرجان جهان ستيل للصلب، وإيران سنترال أيرون أور.

كما فرضت الخزانة الأميركيّة عقوبات على "جلوبال إنداستريال آند إنجينيرنج سابلاي المحدودة" وهي شركة متمركزة في الصين وهونج كونج، وذلك بسبب تسليمها مادّة الغرافيت إلى إيران.

موضوعات متعلقة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه بطلخا 15 يومًا

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو