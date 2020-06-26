زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب أقصى غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانج في أقصى غربي الصين، صباح اليوم الجمعة، حسب مركز شبكات الزلازل في البلاد.وتم الشعور بخمس هزات خلال ساعة واحدة ويعد الزلزال، ومركزه في مقاطعة يوتيان قرب حدود البلاد مع التبت، الأعنف حتى الآن خلال العام الجاري.وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات، وهو بذلك قريب من سطح الأرض ويمكن أن يتسبب في أضرار.