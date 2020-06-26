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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 26 يونيو 2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:17 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يفتح لك هذا اليوم الأبواب المناسبة لك ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتًا سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.
صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.

الثور
مهنيًا: يؤجج هذا اليوم وهج الأيام الماضية، ويجعلك تتخلص من بعض الحيثيات الجديدة التي بلبلت أفكارك وبددت تركيزك.
عاطفيًا: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعًا.
صحيًا: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة.

الجوزاء
مهنيًا: يخفّ الوهج الذي نعمت به، ويُطلَب إليك التروّي والانتباه خلال بعض الفترات الآتية، وعدم التهوّر.
عاطفيًا: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.
صحيًا: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.

السرطان
مهنيًا: تكف المعاكسة الكبيرة التي عانيتها منذ سنة وتزول بعض المشاكل ويتحدث هذا اليوم عن استثمار أو رسوم أو ضرائب أو قضية مالية.
عاطفيًا: تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.
صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما كانت صعبة، لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

الأسد
مهنيًا: يسجّل هذا اليوم حدثًا مهمًا، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني.
عاطفيًا: علاقة قديمة تهدد مستقبلك؛ لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول.
صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء الذهن.

العذراء
مهنيًا: تتخلص من بعض العراقيل وتبدأ علاقة شراكة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة.
عاطفيًا: تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب.
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.

الميزان
مهنيًا: لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك.
عاطفيًا: يحتلّ الغرام مركزًا مهمًّا في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.
صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.

العقرب
مهنيًا: يسمح لك هذا اليوم بالسفر أو بالانضمام إلى جمعية أو مؤسسة ثقافية، والقيام بمبادرة على الصعيد المهني تلقى الترحيب من الجميع.
عاطفيًا: كُن حذرًا جدًّا في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا أمام الشريك وغير قادر على التبرير.
صحيًا: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشيًا لمشكلات قد تسبب لك أمراضًا.

القوس
مهنيًا: أنت بحاجة إلى لقاء وجوه جديدة وخوض تجارب لم تعهدها في السابق، وحاول أن تعرف حاجاتك الحقيقية.
عاطفيًا: تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب، فلا تترك الغضب يسيطر عليك لئلا تؤزم الأمور أكثر مما هي متأزمة.
صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

الجدي
مهنيًا: تتركز الأوضاع اعتبارًا من اليوم على القضايا المالية فيحالفك الحظ فيها، وتحقق مكاسب غير متوقعة في مجالك المهني.
عاطفيًا: قد تبحث شؤونًا عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.
صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

الدلو
مهنيًا: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليًّا.
عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.
صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.

الحوت
مهنيًا: كن عادلًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون به، فأنت تأنف القيام بما لا ترغب به.
عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك إطلاقًا، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.

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