تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

كشفت منى إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد.ونشرت منى إش إش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم لوالدها الموسيقار حسن أش أش وهو يتلو القرآن، وعلقت قائلة: "كورونا راحت لبابا لحد بيته زى ما جاتلي لحد بيتى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفينى واشفى كل مريض يتألم آمين يا رب العالمين من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء الفيديو ده فى رمضان 2020".يذكر أن منى إش إش ابنة الموسيقار حسن إش إش تكون طليقة الفنان ماجد المصري، وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت حتى الآن تعاني من الأعراض.