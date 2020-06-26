رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأفريقى يدعو لاجتماع طارئ بشأن أزمة سد النهضة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:20 ص
سد النهضة
سد النهضة
منة سالم
طباعة
دعا الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لبحث أزمة سد النهضة، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".

ويأتي ذلك الأجتماع بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي تحديد موعد لعقد جلسة مفتوحة، الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، شهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.

و في نفس السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو