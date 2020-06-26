الاتحاد الأفريقى يدعو لاجتماع طارئ بشأن أزمة سد النهضة

دعا الاتحاد الأفريقي لاجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لبحث أزمة سد النهضة، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".ويأتي ذلك الأجتماع بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي تحديد موعد لعقد جلسة مفتوحة، الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، شهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.و في نفس السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.