بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

احتفى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بوزارة الثقافة وقناتها عبر موقع "اليوتيوب"، بوصول عدد زوار القناة لأكثر من 27 مليون زائر، منذ أن تم إطلاقها في مارس الماضي وحتى شهر يونيو الجاري، من اكثر من 28 دولة.واستطاعت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب مواصلة جذب الجمهور لمحتواها الإبداعى المتنوع الذى تقدمه فى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، حيث تم رصد 27.027.000 (سبعة وعشرين مليون وسبعة وعشرين ألف) زائر تفاعل منهم 1.800.000 (مليون وثمانمئة ألف) مشاهد مع العروض، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 104 (مائة وأربعة ألف) مشترك منذ انطلاقها، كما حققت عدد ساعات المشاهدة أكثر من 232 (مائتان واثنان وثلاثون) ألف ساعة مشاهدة، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، ألمانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.كما وصل عدد زيارات الموقع الإلكترونى لوزارة الثقافة إلى 60.041 (ستون ألف وواحد وأربعون) زيارة للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http:releases.cg.eg، حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ30885 (ثلاثون ألفا وثمانمائة خمسة وثمانون) اطلاع وتحميل، تلاها إصدارات المركز القومي للترجمة بـ10583 (عشرة آلاف خمسمائة ثلاثة وثمانون) اطلاع وتحميل، ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ7884 (سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون) اطلاع وتحميل، دار الكتب والوثائق بـ3921 (ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون) اطلاع وتحميل، صندوق التنمية الثقافية بـ2728 (ألفان وسبعمائة وثمانية وعشرون) اطلاع وتحميل، وكانت العناوين الأكثر جذبا "حكايات الولاد والأرض" الجزء الأول، "مذكرات الإمام محمد عبده"، "المهنة.. جغرافي"، "الملل والنحل"، "تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية"، "مختارات من وثائق ثورة 1919" وغيرها.كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالًا كبيرًا وصل إلى 2428 (ألفان وأربعمائة وثمانية وعشرون) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر - والزعيم مصطفى كامل والزجاج بجانب 39 ملتقى عالميًا ومحليًا ومعرضًا تشكيليًا منها: كنوز متاحفنا 4 (ذاكرة الشرق)، بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، بينالي القاهرة الدولي، صالون الشباب، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الملتقى الدولي الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.