رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:31 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
آلاء حسن
طباعة
احتفى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بوزارة الثقافة وقناتها عبر موقع "اليوتيوب"، بوصول عدد زوار القناة لأكثر من 27 مليون زائر، منذ أن تم إطلاقها في مارس الماضي وحتى شهر يونيو الجاري، من اكثر من 28 دولة.

واستطاعت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب مواصلة جذب الجمهور لمحتواها الإبداعى المتنوع الذى تقدمه فى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، حيث تم رصد 27.027.000 (سبعة وعشرين مليون وسبعة وعشرين ألف) زائر تفاعل منهم 1.800.000 (مليون وثمانمئة ألف) مشاهد مع العروض، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 104 (مائة وأربعة ألف) مشترك منذ انطلاقها، كما حققت عدد ساعات المشاهدة أكثر من 232 (مائتان واثنان وثلاثون) ألف ساعة مشاهدة، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، ألمانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.

كما وصل عدد زيارات الموقع الإلكترونى لوزارة الثقافة إلى 60.041 (ستون ألف وواحد وأربعون) زيارة للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http:releases.cg.eg، حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ30885 (ثلاثون ألفا وثمانمائة خمسة وثمانون) اطلاع وتحميل، تلاها إصدارات المركز القومي للترجمة بـ10583 (عشرة آلاف خمسمائة ثلاثة وثمانون) اطلاع وتحميل، ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ7884 (سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون) اطلاع وتحميل، دار الكتب والوثائق بـ3921 (ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون) اطلاع وتحميل، صندوق التنمية الثقافية بـ2728 (ألفان وسبعمائة وثمانية وعشرون) اطلاع وتحميل، وكانت العناوين الأكثر جذبا "حكايات الولاد والأرض" الجزء الأول، "مذكرات الإمام محمد عبده"، "المهنة.. جغرافي"، "الملل والنحل"، "تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية"، "مختارات من وثائق ثورة 1919" وغيرها.

كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالًا كبيرًا وصل إلى 2428 (ألفان وأربعمائة وثمانية وعشرون) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر - والزعيم مصطفى كامل والزجاج بجانب 39 ملتقى عالميًا ومحليًا ومعرضًا تشكيليًا منها: كنوز متاحفنا 4 (ذاكرة الشرق)، بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، بينالي القاهرة الدولي، صالون الشباب، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الملتقى الدولي الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.

موضوعات متعلقة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

تجديد حبس قاتل زوجته وشريكه بطلخا 15 يومًا

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو