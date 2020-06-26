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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب» الأمريكى يوافق على قانون الديمقراطيين لإصلاح الشرطة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:31 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس.

وجاء التصويت في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضوا ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد وهو محتجز لدى الشرطة الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع، لا سيما مع الأمريكيين من أصل أفريقي.

ومن غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

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