ترامب: بولتون مجنون يريد قصف الناس

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأنه "مجنون"، وذلك عشية نشر كتاب ذكريات الأخير حول عمله في البيت الأبيض، الذي ينتقد فيه الرئيس بشدة.وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن بولتون "لم يؤد عمله جيدا، وهو لم يكن ذكيا"، مشيرا إلى أن "كل ما يريده (بولتون) هو قصف الناس".وأضاف ترامب: "أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته بحياتي، الذي لم أره مبتسما طوال سنة كاملة.وسألته: هل تبتسم على الإطلاق يا جون؟ وهذا يقول يفسر الكثير عن أي شخص".يذكر أن كتاب بولتون أثار ردود فعل غاضبة من قبل ترامب، وحاول البيت الأبيض من خلال دعوى قضائية منع نشر الكتاب، متهما بولتون بنشر معلومات سرية، لكن المحكمة أصدرت حكما لصالح المستشار السابق.وكان ترامب قد اتهم بولتون بالسعي لشن حروب حول العالم، قائلا إنه لو أصغى إليه، لكانت الولايات المتحدة تخوض "الحرب العالمية السادسة" في هذه الأيام.