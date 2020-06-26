وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مسجد محمد على.. اليوم

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد علي بالقلعة، تحت عنوان "شرف الجندية المصرية".وتنقل الخطبة على أثير الإذاعة المصرية، حسب ضوابط وزارة الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتلفزيون.وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي، هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.