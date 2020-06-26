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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مسجد محمد على.. اليوم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:44 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد علي بالقلعة، تحت عنوان "شرف الجندية المصرية".

وتنقل الخطبة على أثير الإذاعة المصرية، حسب ضوابط وزارة الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي، هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.

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