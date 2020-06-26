«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:03 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه.
كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلًا، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوبه.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 28 23
وادى النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 28 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 33 19
بورسعيد 29 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 35 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 28 21
رأس سدر 35 23
نخل 35 16
نويبع 37 24
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 32 23
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 24
سوهاج 37 27
قنا 38 27
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
ادفو 39 29
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 30
ابو رماد 35 28
حلايب 31 29
رأس حدربة 35 28
كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلًا، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوبه.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 28 23
وادى النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 28 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 33 19
بورسعيد 29 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 35 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 28 21
رأس سدر 35 23
نخل 35 16
نويبع 37 24
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 32 23
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 24
سوهاج 37 27
قنا 38 27
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
ادفو 39 29
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 30
ابو رماد 35 28
حلايب 31 29
رأس حدربة 35 28