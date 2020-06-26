«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه.كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلًا، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوبه.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 35 23الاسكندرية 28 23وادى النطرون 32 21طنطا 34 22شبين الكوم 33 22دمنهور 29 21بلطيم 28 22مطروح 26 19السلوم 28 18سيوة 33 19بورسعيد 29 22دمياط 28 22الزقازيق 34 22المنصورة 32 22الاسماعيلية 35 22السويس 34 22العريش 29 20رفح 28 21رأس سدر 35 23نخل 35 16نويبع 37 24طابا 34 20كاترين 32 19الطور 32 23شرم الشيخ 36 26الغردقة 37 28مرسى علم 36 27الفيوم 35 24بنى سويف 35 23المنيا 36 24أسيوط 36 24سوهاج 37 27قنا 38 27الأقصر 39 26أسوان 40 27ادفو 39 29أبوسمبل 37 27الوادى الجديد 37 27شلاتين 35 30ابو رماد 35 28حلايب 31 29رأس حدربة 35 28