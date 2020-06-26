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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكونجرس للمبيعات الخارجية للأسلحة القائمة منذ فترة طويلة في خطة ستواجه معارضة قوية من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

و حسبما أفادت صحيفة " واشنطن بوست" يملك الأعضاء البارزون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حق مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة بموجب عملية مراجعة غير رسمية قائمة منذ أربعة عقود.

ويدرس البيت الأبيض الذي ينتابه الإحباط بشأن تأخير مبيعات أسلحة للسعودية على وجه الخصوص إنهاء هذه العملية لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وقال مساعد بالكونجرس "يوجد تخوف قائم منذ فترة طويلة من إقدام الإدارة على إنهاء ذلك".

وقال مساعدون بالكونجرس إن إنهاء عملية المراجعة لاقت معارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.

وكان ترامب أثار غضب المشرعين العام الماضي بإعلانه حالة طوارئ وطنية لإتمام مبيعات عسكرية للسعودية ودول خليجية أخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار.

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