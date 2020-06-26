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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 وفيات و52 إصابة جديدة بكورونا فى السويس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:33 ص
كورونا فى السويس
كورونا فى السويس
كريم أنور
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أعلنت مديرية الصحة بالسويس، في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، اكتشاف إصابة 52 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 4 مرضى.

وذكرت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان لها، أن 4 مرضى توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية إيجابية إصابة 52 حالة جديدة، موزعة على المستشفيات، وتم عزل الحالات البسيطة في منازلهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وأكدت مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول؛ إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره.

وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة في السويس، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.

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