ترامب: التعامل مع الديمقراطيين أصعب من روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعامل مع أعضاء الحزب المنافس له من الديمقراطيين في بلاده "أصعب مما هو مع روسيا والصين"، حسب تعبيره.و حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس"، قال ترامب خلال زيارته لمصنع Fincantieri للسفن في ولاية ويسكونسين، إن "أحد أصدقائي، وهو شخص ذكي وناجح جدًا سألني... سيدي الرئيس ما هي الدولة التي من الأصعب التعامل معها؟ هل هي الصين أو ربما روسيا أو كوريا الشمالية؟".وتابع ترامب: "قلت له لا، الدولة التي من الأصعب التفاعل معها هي (الديمقراطيون) في الولايات المتحدة".وأضاف: "من الأصعب التفاعل مع الديمقراطيين مما هو مع أي أشخاص آخرين نتفاعل معهم. إنهم يبدون قدرا أقل بكثير من التفكير السليم، وهم في الحقيقة مجانين لحد ما".وأشار إلى أن الديمقراطيين يعارضون دائما تخصيص الأموال للاحتياجات الدفاعية.يذكر أن، ترامب صرح أكثر من مرة منذ أول بداية حملته الانتخابية الأولى في عام 2016، بأنه يرغب في التعامل مع روسيا، وعقد لقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسينكي عام 2018، بالإضافة إلى عدة لقاءات قصيرة على هامش مختلف الفعاليات الدولية.