في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

تحل اليوم الذكرى الـ 25 لرحيل الكاتب الكبير محمد مستجاب والذي توفى في مثل هذا اليوم من عام 2005، بعد حياة حافلة بالمؤلفات والإبداع، وسوف تنشر الدستور قريبا مقالات نادرة للكاتب الراحل.وفي هذه الإطار كتب الابن محمد محمد مستجاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مرثية لوالده قال فيها:" خمسة عشر عامًا مرت سريعًا ولا يزال القلب يبكي ولايزال العقل غير مصدق.. لك الرحمة والمغفرة يا أبي الكريم، منذ أن خرجت من غيطان قريتك " ديروط الشريف" الممتلئة بالجوع والبهجة الفقيرة، وأنت تسير حافيا، يصاحبك اليأس والألم والجوع، فسخرت منهما، كما سخرت من فقرك وجوعك وايامك، هكذا علمتنا أن " الحزن يميل للممازحة" احيانا كثيرة في تلك الحياة.بطلك الوغد، " نعمان عبد الحافظ" وتاريخه السري، ما يزالان يتجولان على جبال الفقر العظيمة، ونصب نفسه، قاطع طريق، كما كنت قاطع كلمات، فهل أنت هو؟، أم انك تركته في كهوف الجبال، دون عصبه، ودون أن يعرف تاريخه، ومصيره التافة.ظللت تقاتل الزمن انت واسمك، كشخص عدمي، يحب ان يرتدي جلبابه، ويحارب بقلمه، طواحين الفقر، وطواحين الجوع، انت االساخر الفذ، الذي طوع كل طرقات السكك الحديدية لتصب في قلبه الكبير، الذي به كل اشجان العالم، وبؤسه ايضا.كجرم هائل، تسير ممتطيئا عصاك الفقيرة، لتحارب ابو رجل مسلوخة، وكل الذين صنعوا الحفر في طريقك، فكتبت سيرتهم التى هي سيرتك، وكتبت نوادرهم التى هي نوادرنا، ففي قانون الفقر، لا فرق بين سيد وعبد، كما لا يوجد فرق بين رئيس جمهورية وشحاذ يقف على رأس طريق الأيام يتسول قروش قليلة حتي تصير زكيبة نقود يهرب بها من الوطن.في واحة العربي، كنا ننتظرك مطلع كل شهر، كقمر يتعلق في شجرة توت قديمة، قبل ان تخطفه بنات الحور، وتلقي به في جب الحكايات، التى تكشف حقيقتنا، ك " حرق الدم" الذي كان ينزف منك في جميع الابار، محملا بكل اشكال الفقر الجديدة.كل هذا البهاء في اسمك المتفرد، وغضبك المستمر، وصوتك الرافض للخداع، وصدرك الذي اهلكه العمل في السد العالي، وجلبابك الازرق، جعل منك بركان حكايات، يسير على الأرض، يتفجر، كلما صعدت شمس للسماء، أو طل قمر من خلف جبل.