حساب وهمى ينسب تصريحات لرئيس امتحانات الثانوية العامة

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن إحالة اللجنة الواضعة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية للتحقيق.وقال "حجازي"، في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيًا وسوف لأبلغ الجهات الأمنية فورًا".وأضاف: "أطلب من جميع الزملاء عدم الانضمام إليه وكل ما نشر عليه عار تمامًا من الصحة".وأدى أمس الخميس، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في 2216 لجنة سير، على أن يبدأ استقبال ودخول الطلاب من الثامنة حتى التاسعة صباحًا ويبدأ الامتحان 10 صباحًا لمدة 3 ساعات.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.