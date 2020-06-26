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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: خطة إعادة بناء الاتحاد الأوروبى بعد «كورونا» ما زالت بعيدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قبل أسابيع قليلة من قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي، لا ترى فرنسا بعد أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق بشأن خطة لإعادة بناء التكتل بقيمة 750 مليار يورو (842 مليار دولار) بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لم نتوصل لذلك بعد".

ويعتزم الرئيس الفرنسي يوم الاثنين المقبل مناقشة استراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية الشديدة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي تتضمن أيضًا خطة اقتصادية واستثمارية للاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرب من برلين.

ومن المقرر أن تُعقد قمة على مستوى الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو في بروكسل.

وتعود أصول صندوق إعادة الإعمار إلى مبادرة من جانب ماكرون وميركل والتي تقدم في معظمها منحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر الفرنسي إنه من المهم التوصل لاتفاق في يوليو، لتتمكن أوروبا من إظهار أن لديها القدرة والتصميم على التوصل سريعا لاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ.27

وتأمل فرنسا، التي تضررت بشدة من الجائحة، في الحصول على ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو من ذلك البرنامج.

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