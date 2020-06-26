بيان ثلاثى مشترك يطالب بإنهاء «كل التدخلات الأجنبية» فى ليبيا

دعت باريس وروما وبرلين في بيان مشترك إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، مطالبة الأطراف الليبيين "بإنهاء المعارك فورا وبلا شروط".وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه "في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد.وقال البيان إن الدول الثلاث "تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي".ويجري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، بعد ظهر الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية، محادثات تتعلق بـ"الحوار الاستراتيجي" بين بلديهما وبعدد من القضايا بينها الأزمة في ليبيا، بحسب ما أعلن الإليزيه الأربعاء.