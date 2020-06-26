«بومبيو» يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن الولايات المتحدة التزامها الصارم بالدفاع عن جمهورية كوريا واستمرار العمل على ضمان الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف بومبيو - في تصريح، بمناسبة الذكرى السبعين لبداية الحرب الكورية - أن بلاده لن تنسى تضحيات من لقوا حتفهم من بلاده أو من جمهورية كوريا أو بلدان أخرى تحت قيادة الأمم المتحدة في الحرب الكورية.ولفت الوزير إلى العلاقات الاقتصادية القوية والتعاون بين البلدين في مجالات عدة بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا والتعافي منه.