اعتقال 13 شيعيًا على خلفية إطلاق صواريخ ضد مصالح أميركية فى العراق

أقدمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على اعتقال 13 عنصرًا من فصائل موالٍية لإيران، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر، بحسب ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس.وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق.وأشاروا إلى أن، هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن مرارًا باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق.وقال المسؤول الحكومي إن القوة "عثرت على ثلاث منصات وتم اعتقال 13 مقاتلًا".ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب، منها ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.وتبنت جهات غامضة عددًا قليلًا من تلك الهجمات، اعتبرها محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية لإيران.في دلالة على خطورة الوضع، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة مسألة الصواريخ، وتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.يشار الي أن التوتر بلغ ذروته بين واشنطن وطهران في يناير عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد.