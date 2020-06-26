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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«القوصى» يكشف إمكانية التحاق طلاب هندسة طيران بـ«الفضاء المصرية»

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:37 ص
الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
هاجر رضا
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن التدريب الصيفي الذي تقدمة الوكالة لطلاب وطالبات الجامعات سينعقد هذا العام كما كان يحدث من قبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وأكد "القوصي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التدريب في بداية شهر يوليو 2020، مشيرًا إلى أن قمر طيبة سات يقدم خدمة الاتصالات التليفونية التي تعمل مع أحد الجهات بالدولة، كما أن خدمة الإنترنت لم تبدء العمل حتى الآن.

وأضاف "القوصي" أن طلب التحاق طلاب كليات هندسة طيران وفضاء للالتحاق بأقسام الوكالة المختلفة سيكون للخريجين، متابعًا: "دور الطلاب مهم في وكالة الفضاء المصرية، وسيتم الإعلان عن الوظائف المتوفرة بالوكالة في الأقسام المختلفة بها من خلال الموقع الرسمي للوكالة (www.egsa.gov.eg)".

واختتم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قوله: "المقابلات الشخصية للوظائف التى تم وضعها علي الموقع الرسمى ستكون على أسس ومراحل للاختيار ومن يتوفر به الشروط في المتقدمين سيتم التنسيق معهم تليفونيا لتحديد موعد للمقابلات الشخصية".

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