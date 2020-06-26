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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من إيران على «أنباء الانفجار» فى طهران

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:10 ص
انفجار شرق العاصمة
انفجار شرق العاصمة طهران
وكالات
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تواصل القوات الإيرانية المسلحة العمل على التحقق من أنباء انفجار شرق العاصمة طهران.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أضاف أحد المصادر أن القوات المسلحة الإيرانية تدعو المواطنين إلى انتظار تلقي الأنباء من مصادر رسمية بشأن الحادثة وعدم الاكتراث بشائعات تروج لها وسائل إعلام أجنبية معادية.

و أعلنت وكالة "نور نيوز"، المقربة من الحرس الثوري، إن لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران.

بدوره أعلن التلفزيون الإيراني أن السلطات المعنية تحقق في مسألة سماع دوي ومشاهدة الضوء الساطع شرق العاصمة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في طوارئ طهران:" لم نتلق أي طلب لإرسال سيارات إسعاف أو مساعدات طبية فيما يخص سماع دوي انفجار ومشاهدة ضوء شرق طهران، ونحن مستعدون لإرسال المساعدات العاجلة في حال طلب منا ذلك".

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