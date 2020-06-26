الوادى الجديد تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا فى اثنين من مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تسجيل 13 إصابة جديدة.وأوضح "الزملوط"، أن الإصابات الـ13 موزعة بواقع 7 حالات بمدينة موط، وحالة بكل من قرى الشيخوالى والقلمون والقصر والراشدة بمركز الداخلة، وحالتين بمدينة الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالى الحالات الإيجابية المسجلة لـ237 حالة و18 حالة وفاة منذ بداية الأزمة.وأشار الزملوط إلى تعافى حالتين بعزل حميات مستشفى الداخلة العام،بإجمالي 126 حالة شفاء وخروج من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ21 مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.وشدد البيان على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة)، بالالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.