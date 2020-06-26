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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 1141 وفاة و39483 إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:31 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل، تسجيل 1141 وفاة و39483 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39483 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1228114.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 21432 إصابة، وفي 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1141 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 54971.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعا نسبيا بعد أن ارفع بشكل حاد خلال اليومين الماضيين، وسجلت في البلاد يوم 22 يونيو 654 حالة، وفي 23 يونيو 1374، وفي 24 يونيو 1185.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

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