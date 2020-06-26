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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات فيروس كورونا فى أمريكا تقارب 2.4 مليون حالة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:18 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا بزيادة 37667 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 692 ليصل الإجمالي إلى 121809 حالات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 يونيو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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