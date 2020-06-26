لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

تزوجا وانفصلا بعد أسبوعين.في أحد أيام 1967، التقى رشدي أباظة الفنانة صباح في لبنان، فتحدته بأنه لا يستطيع الزواج منها، خوفًا من سامية جمال، التي كان متزوجًا منها في ذلك الوقت، وبعصبية، تحولت الدعابة إلى حقيقة، والتحدي إلى أمر واقع، حين اصطحب رشدي أباظة صباح إلى المأزون في اليوم التالي، ليثبت لها أنه لا يخاف من أحد، وبالفعل، تزوجا.لكن الطلاق كان سريعًا، تقول صباح إنها «تزوجت رشدي نكاية بكل النساء».لماذا؟توضح: «هو كان هدفهن، وفريستهن، ومحورهن ومعشوقهن، دخلت على الخط وفزت به، ولقد تركت رشدي، لأنه خلال مشوارنا بالسيارة في منطقة الروشة، قال لي إنّه أهم نجم على الأرض، فقلت له أنا نجمة أيضاً وليس أنت فحسب، وطلبت منه أن ينزلني، وعدت إلى البيت بسيارة تاكسي. ويومها، قررت الانفصال عنه. وفي اليوم الثاني، أرسل لي الكثير من الورود والاعتذارات لكني رفضت. كان رشدي يتحوّل إنساناً مختلفاً حين يلتقي بمعجبيه، فينسى قدميه على الأرض، وما أزعجه وأزعج غيره أنني أنا من طلب الطلاق وليس هو».«نفسنة» بين نجمين، دمَّرت حياة زوجية، وفق رواية صباح، لكن ما قالته لرشدي أباظة حين طلبت الطلاق كان مختلفًا.كشفت أن قريبًا غاليًا عليها هددها بالانتحار إذا لم تطلب الطلاق، وتنفصل عن رشدي، يحكي أباظة لمجلة الشبكة اللبنانية ما جرى: «أصبحت صباح بين نارين: نار انتحار القريب الغالي، ونار فقداني إلى الأبد.. واختارت الثانية، فطلبت الطلاق.. طلبته في رقة، ولعله كان أحسن الحلول لنا».قرار مجنون كان طبيعيًا – بالنسبة للطرفين – أن ينتهي نهاية سريعة، لكن الرجل الشرقي، الذي كان يؤرق حياة رشدي أباظة هاج في صدره، وتذكر قوامة الرجل على المرأة، فمزق خطابًا استلمه منها تطلب فيه الطلاق.تضاعف غضبه حين قرأ خبر طلاق فيروز منه في صحف ومجلات لبنان بناءً على طلب الفنانة اللبنانية: «غلى الدم في عروقي، تعطي الأخبار للصحفيين قبل أن نتفق على الطلاق؟، تعرف أن صحفيي لبنان يحبونها فهل تستعديهم عليّ؟.. أم تريد إثارة كرامي فأقرأ الخبر وأسارع فأقول أنني أنا الذي طلقت وأبعث إليها فعلًا بورقة الطلاق».ولم ينم في تلك الليلة.كان يومًا صعبًا، امرأة، مهما كانت من هي، تعلن أنها طلبت البُعد عن معشوق النساء، الذي تجري وراءه العشرات يوميًا، وتطارده، من أجل نظرة، وليس الارتباط أو الزواج، وبدأ يفكر في الأسباب.. هل هي حكاية انتحار القريب الغالي؟ أم قصة حب جديدة لصباح؟ نزوة جديدة أو خيانة؟.. أم أنه لم يرضِ رغباتها في شهر العسل؟بدأ البحث عن مَخرج للمشكلة لا يجرح كبرياء صباح، لكن كبرياؤه كان على الحافة، يشعر أن صباح أهانت رجولته بطلب الطلاق، وبإعلان أنها هي من طلبت الطلاق، حتى خرج في صباح اليوم التالي، وانتظره الصحفيون للتعليق على الأخبار الواردة من صحف لبنان: «استفزوني قبل أن أرتب خطة الرد».«حرقة الدم» دفعته إلى قول ما يعكس غيظه من لجوء صباح إلى الصحافة قبل الاتفاق معه: «قلت للصحفيين: سأطلبها لبيت الطاعة.. هذا هو الشرع»، واتصل بالمحامي لبيب معوض لعلمه بقوانين في مصر وخارجها، فوعده بإقامة دعوى قضائية، والفوز بها، وقال له: «أعد بيت طاعة يليق بمن هي مثل صباح».