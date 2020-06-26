محافظ مطروح يدعم وحدة الغسيل الكلوي بـ15 ماكينة حديثة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي له، عن أنه تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام بـ15 ماكينة غسيل حديثة بسرير كهربي.وقال إن، الماكينات جاءت إهداءًا من المحافظة للعمل على توفير مزيد من الراحة لمرضى الغسيل الكلوي واستمرارًا للارتقاء ودعم منظومة الصحة بمطروح مع الحرص على توفير خدمات طبية متميزة للاهالي.