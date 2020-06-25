إطلاق خط الدعم النفسى للمتأثرين بجائحة كورونا

أطلقت هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، المعنية بدعم حقوق الطفل وحق الفتيات في المساواة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، خطة الدعم النفسي خلال جائحة فيرس كورونا.وسعى الطرفان إلى تيسير وصول المواطنين، وبخاصة من الأطفال والنساء، إلى تلك الخدمات بسهولة ويسر وفي أي مكان، من خلال إطلاق خط الدعم النفسي على رقم 01155509900.ويقوم بالرد على مكالمات المتصلين نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين في سرية تامة، كما يمكن أن يتم إرسال رسالة على الواتس أب أو الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري، في حالة عدم قدرة طالب الخدمة على إجراء مكالمة هاتفية، وسيتم كذلك الرد على هذه الرسائل من قبل المتخصصين وفي سرية تامة تحترم حق طالب الخدمة في الخصوصية.وأكد مدثر صديقي، مدير هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، على أهمية إتاحة خدمات الدعم النفسي خلال هذا الفترة وبجودة عالية وأن يقوم بها كيان يحظى بثقة المواطنين وهو ما يتمتع به الهلال الأحمر المصري.وأضاف صديقي قائلًا: "أن لأزمة تفشي فيرس كورونا أثار نفسية شديدة لا تقل وطئتها عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، كما ينبغي إعطاء عناية خاصة لآثار تلك الأزمة على الأطفال والإناث على وجه الخصوص، حيث تصبح هذه الفئة الأكثر عرضة لأشكال مختلفة من العنف والضغوطات النفسية نتيجة لحالة التوتر والقلق والأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا".وتابع: "لذا فمن الضروري توفير الدعم النفسي لهم للتعامل مع هذه الأزمات النفسية. فالصحة النفسية أمر ضروري في كل مناحي الحياة وهي الركيزة التي تستند عليها الصحة البدنية".يذكر أنه في ظل التعاون بين "بلان إنترناشيونال إيجيبت" والهلال الأحمر المصري سيتم كذلك توفير الدعم النفسي للعاملين بالهيئة من خلال جلسات جماعية وفردية وذلك للمساعدة العاملين على التأقلم مع متطلبات العمل الجديدة وما بها من ضغوطات فرضتها طبيعة المرحلة الحالية، فالصحة النفسية للعاملين بالهيئة من أهم أوليات الهيئة كما أكد صديقي.