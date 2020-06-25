أنباء عن انفجار ضخم بقاعدة عسكرية شرقي طهران





أفاد ناشطون على مواقع التواصل، مساء الخميس، بوقوع انفجار في قاعدة عسكرية شرق طهران.وأفادت مصادر محلية إيرانية أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر للحرس الثوري، وذلك وفق قناة العربية، ولم تعلن الحكومة الإيرانية، حتى الآن، عن طبيعة الانفجار أو وقوع ضحايا نتيجة الانفجار.