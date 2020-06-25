فرنسا وألمانيا وإيطاليا يدعمون «إعلان القاهرة» ويدعون لوقف إطلاق النار بليبيا

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الخميس، دعمهم للمبادرة المصرية وجميع الجهود الرامية لخلق ظروف مواتية لحوار ليبي-ليبي يؤدي إلى حل سياسي للأزمة.ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك مساء اليوم، الأطراف الخارجية لإنهاء كل أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.كما طالبت الدول الثلاث احترام حظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورًا ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد.وكان الجيش الليبي، أكد في وقت سابق اليوم اعتزازه وتقديره لجهود مصر في دعم الشعب الليبي، موجها التحية في الوقت ذاته للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الشجاعة والقوية لدعم الليبيين.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان إن موقف الرئيس السيسي ليس معبرا عن مصر فقط وإنما الأمة العربية كلها.