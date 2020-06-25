عبدالله مشرف ينفي إصابته بكورونا: «شوية ألم في الظهر»

نفى الفنان عبدالله مشرف، ما تداوله البعض حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه فقط يعاني من آلام في الظهر بسبب التكييف وذهب إلى المستشفى.وأضاف "مشرف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أبناءه فور شعوره بألم في الظهر، قاموا بنقله إلى المستشفى، لافتًا إلى أنه أجرى كافة الفحوصات وهو بصحة جيدة الآن.يشار إلى أن آخر أعمال عبدالله مشرف مسلسل "٢ في الصندوق" الذي عُرض في سباق رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مع حمدي الميرغني وأوس أوس بشخصية "عم رزة".