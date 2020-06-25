محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

أعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون «النهار»، برئاسة علاء الكحكي، عن انضمام الدكتور محمد الباز لبرنامج «آخر النهار»، ليشارك تامر أمين في تقديم حلقات البرنامج.





وقرر مجلس إدارة شبكة تليفزيون «النهار» تعديل موعد إذاعة برنامج «آخر النهار»، ليكون في التاسعة مساءً على مدار أيام الأسبوع ولمدة ساعة ونصف يومياً.





ورحَّب مجلس إدارة شبكة تليفزيون «النهار» بانضمام الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، لتقديم البرنامج على شاشة «النهار»، مؤكداً أنَّ انضمام «الباز» جاء لإتاحة فرصة أكبر لتغطية الأحداث والمتابعات اليومية إضافة إلى الحوارات واللقاءات الحصرية، باعتباره من أهم برامج التوك شو في مصر.





وأضاف المجلس أن برنامج «آخر النهار» سيشهد تطويراً في الشكل والمضمون خلال الفترة المقبلة.