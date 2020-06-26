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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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استشارى نساء وتوليد يوضح التغذية السليمة للحامل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:45 ص
التغذية السليمة اثناء
التغذية السليمة اثناء لحامل
شيماء دهب
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تحتاج المرأة الحامل إلى التغذية السليمة طوال فترة الحمل وبعد الولادة أيضًا، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، ولولادتها بصورة طبيعية يجب ألا تعاني من قلة وزنها، لذا في تلك السطور يوضح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، بعض النصائح للتغذية السليمة للحامل.

لا لنظرية «كلي لاثنين»

هناك العديد من الأشخاص تجدينهم حولك ينصحونك بزيادة كمية الطعام الذي تتناوليه، هذا خطأ، فعليكي النظر إلى جودة الطعام وليست الكمية المضاعفة له، فالمرأة الحامل تحتاج إلى 300 سعر حراري فقط زيادة عن احتياجها الأساسي وإلا ستُعاني من زيادة الوزن فيما بعد.

تقسيم الوجبات

على المرأة الحامل أن تقوم بتقسيم الوجبات على مدار اليوم، وذلك لتتجنب الغثيان والقيء وعسر الهضم، مع الحرص على التنوع في الفيتامينات والمعادن الخاصة بهذه الوجبات.

أطعمة طازجة

أحرصي دائمًا على تناول أطعمة وفواكه وخضروات طازجة للحصول على تغذية سليمة لك وللطفل، كما عليك اتباع نظام صحي يشمل العديد من الأغذية السليمة والصحية الخالية من الدهون.

شرب المياه

لا تظني أن شرب السوائل يعوضك عن شرب المياه فمن الضرورى أن تشربي حوالي 8 أكواب من المياه يوميًا.

الأعشاب وعصائر الفواكه

من الضرورى أيضًا تناول المزيد من الأعشاب الدافئة كالينسون والنعناع، وكذلك عصائر الفاكهة الطازجة كالليمون والبرتقال والجوافة للحصول على فيتامين "سي".

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