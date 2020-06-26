استشارى نساء وتوليد يوضح التغذية السليمة للحامل

لا لنظرية «كلي لاثنين»

تقسيم الوجبات

أطعمة طازجة

شرب المياه

الأعشاب وعصائر الفواكه

تحتاج المرأة الحامل إلى التغذية السليمة طوال فترة الحمل وبعد الولادة أيضًا، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، ولولادتها بصورة طبيعية يجب ألا تعاني من قلة وزنها، لذا في تلك السطور يوضح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، بعض النصائح للتغذية السليمة للحامل.هناك العديد من الأشخاص تجدينهم حولك ينصحونك بزيادة كمية الطعام الذي تتناوليه، هذا خطأ، فعليكي النظر إلى جودة الطعام وليست الكمية المضاعفة له، فالمرأة الحامل تحتاج إلى 300 سعر حراري فقط زيادة عن احتياجها الأساسي وإلا ستُعاني من زيادة الوزن فيما بعد.على المرأة الحامل أن تقوم بتقسيم الوجبات على مدار اليوم، وذلك لتتجنب الغثيان والقيء وعسر الهضم، مع الحرص على التنوع في الفيتامينات والمعادن الخاصة بهذه الوجبات.أحرصي دائمًا على تناول أطعمة وفواكه وخضروات طازجة للحصول على تغذية سليمة لك وللطفل، كما عليك اتباع نظام صحي يشمل العديد من الأغذية السليمة والصحية الخالية من الدهون.لا تظني أن شرب السوائل يعوضك عن شرب المياه فمن الضرورى أن تشربي حوالي 8 أكواب من المياه يوميًا.من الضرورى أيضًا تناول المزيد من الأعشاب الدافئة كالينسون والنعناع، وكذلك عصائر الفاكهة الطازجة كالليمون والبرتقال والجوافة للحصول على فيتامين "سي".