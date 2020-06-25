بعد مخالطة مصاب كورونا.. قائد الاستخبارات العسكرية بإسرائيل في الحجر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول تامير هيمان، قائد شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، إلى الحجر الصحي، بعد اختلاطه بمريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ونُقل عدد من قيادات الشعبة الاستخباراتية للحجر الصحي بعد اختلاطهم بمريض كورونا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 22400 و309 حالات.وطالبت صحة الاحتلال، في وقت سابق، المستشفيات بالاستعداد لزيادة معدل الإصابات اليومي بكورونا، نظرا لبدء الموجة الثانية.وأعلن مركز المعلومات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي "أمان"، السبت الماضي، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن ارتفاع معدل الإصابات اليومي حاليا يعد المرحلة الأولى منها.